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Ученые выяснили, когда на Земле появился самый популярный вид кофе

NG: кофе арабика возник в Эфиопии около 1 млн лет назад

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Depositphotos

Американские ученые из Университета Буффало в Нью-Йорке проследили происхождение кофе вида арабика до его истока. Согласно их выводам, предок современного кофейного куста возник в лесах Эфиопии между 610 тыс. и 1 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Genetics (NG).

По словам авторов работы, арабика образовалась в результате естественной гибридизации двух родительских видов — Coffea canephora и Coffea eugenioides. Вид канефоры сегодня известен как кофе робуста.

Исследование показало, что популяция арабики увеличивалась и уменьшалась на протяжении тысячелетий по мере потепления и охлаждения климата. Впервые его начали выращивать жители Эфиопии и Йемена, а затем распространили по всему миру.

Оказалось, что арабика имеет низкое генетическое разнообразие из-за истории инбридинга (близкородственного скрещивания) и небольшого размера популяции.

Специалисты секвенировали геномы 39 сортов арабики, включая образец XVIII века. Они также обнаружили ключевую область ДНК растения, которая может иметь решающее значение для селекции или генной инженерии.

Ранее диетолог назвал возможные опасности употребления кофе для организма.

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