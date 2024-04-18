Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали главные источники загрязнения атмосферы свинцом и мышьяком

ACS ES&T Air: электронные отходы и угольные печи насыщают воздух канцерогенами

close
100%
Александр Патрин/РИА Новости

Американские ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе проанализировали глобальные источники загрязнения атмосферы токсичными частицами, включая свинец и мышьяк. Исследование опубликовано в научном журнале ACS ES&T Air.

Как показали результаты, твердые частицы в воздухе представлены двумя ключевыми компонентами: минеральной пылью и микроэлементами. Большая часть пыли поступает из пустынь и других природных источников, тогда как микроэлементы обычно имеют антропогенное происхождение.

Среди этих микроэлементов выделяются свинец и мышьяк — ядовитые и канцерогенные вещества, чей разрушительный эффект для здоровья человека хорошо изучен.

Как показал анализ, названные токсины обычно попадают в атмосферу из-за кустарной переработки свинцово-кислотных аккумуляторов и электронных отходов, а также за счет выбросов промышленных предприятий, использующих угольные печи.

Подобное загрязнение преобладает в странах Юго-Восточной Азии, включая Бангладеш, Индию и Вьетнам.

Ученые отметили, что причиной неблагоприятной экологической обстановки в азиатских государствах остаются нерегулируемая урбанизация и индустриализация наряду с бедностью.

Ранее исследователи выяснили, что пересохшее Аральское море превратилось в источник мощных пылевых выбросов в Центральной Азии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами