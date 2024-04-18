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Ученые нашли останки крупнейшего морского динозавра в истории

PLOS One: обнаружены окаменелости ихтиозавра длиной более 25 метров

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Stephanie Abramowicz/NHM

Международная группа палеонтологов из Великобритании и Германии нашла окаменелые останки крупнейшего ихтиозавра из когда-либо описанных. Как показал анализ, размеры древнего ящера были сравнимы с современным синим китом и превышали 25 метров. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Доистотрического морского колосса обнаружили на побережье Великобритании в графстве Сомерсет. Кости возрастом 202 млн лет относились к концу триасовой эпохи, известной как ретийский период. Это было время расцвета огромных динозавров на суше и в океане, отметили ученые.

Команда назвала новый род и вид титанических ихтиозавров Ichthyotitan severnensis.

Дальнейшее исследование внутренней структуры костей провели немецкие ученые из Боннского университета. Они выяснили, что на момент ухода из жизни найденный ихтиотитан не достиг предельного размера и продолжал расти.

«Мы смогли подтвердить уникальный набор гистологических признаков, типичных для нижних челюстей гигантских ихтиозавров: аномальный периостальный рост этих костей намекает на неизвестные стратегии развития скелета, которые, вероятно, позволили ихтиозаврам позднего триаса достичь известных биологических пределов размеров позвоночных», — отметили палеонтологи.

Ранее ученые нашли другие фрагменты скелетов огромных ихтиозавров, разбросанные по всей Европе.

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