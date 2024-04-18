Стало известно, от чего зависит врожденная гибкость человека

Индивидуальные различия во врожденной гибкости (растяжке) у людей довольно велики. При этом весомое влияние на этот показатель оказывает генетика. В частности, лучшую гибкость обеспечивают высокая подвижность суставов, длинные мышечные волокна и эластичные соединительные ткани. Об этом изданию LiveScience рассказал физиотерапевт из США Стивен Данн.

По словам врача, гибкость важна как для занятий танцами или гимнастикой, так и для совершения повседневных действий начиная от поворота головы до подъема по лестнице. Физиотерапевт объяснил, что понятие гибкость подразумевает неотъемлемое свойство тканей организма, которое определяет диапазон движений, достижимый без травм суставов.

Наиболее весомый вклад в гибкость как физическое качество вносит генетическая предрасположенность. Люди с низкой подвижностью суставов, короткими мышечными волокнами и неэластичными соединительными тканями не обладают выразительной гибкостью. Кроме того, дополнительное преимущество в гибкости есть у женщин. Дело в том, что женский половой гормон эстроген увеличивает количество коллагена в соединительной ткани. Коллаген — это белок, который обспечивает подвижность и растяжимость сухожилий, костей и хрящей.

Данн также отметил, что помимо эластичности отдельных частей и компонентов тела важное значение имеет то, как все структуры скелета «сочетаются» друг с другом.

Ранее физиологи выяснили, что пассивная растяжка перед бегом защищает сосуды от стресса.