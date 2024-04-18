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Назван продукт, по полезности не уступающий пищевым добавкам

Frontiers: перец Пеквин богат незаменимыми для человека пищевыми компонентами

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Freepik.com

Ученые из Автономного университета Тамаулипаса (Мексика) обнаружили, что перец Пеквин (сорт перца чили) содержит незаменимые для человека пищевые компоненты — алкалоиды, фенольные соединения, гликозиды, полисахариды, пептиды и терпеноиды в чрезвычайно высоких концентрациях. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В ходе исследования ученые провели анализ биохимического состава перца Пеквин. Этот сорт перца чили растет и культивируется, в основном, в Мексике. Они обнаружили, что выращенный в оптимальных условиях перец содержит полезные для человека фитохимические соединения (такие как алкалоиды, фенолы, гликозиды, полисахариды, пептиды и терпеноиды) в очень высоких концентрациях.

Экстракты и вытяжки из растений, содержащих алкалоиды, используются в лечебных целях и входят в состав обезболивающих, спазмолитических и седативных средств, рецептурных препаратов от кашля. Кроме того, некоторые алкалоиды обладают стимулирующим действием. Природные фенольные соединения также полезны для организма человека. Они действуют как антиоксиданты, предотвращающие воспаление и повреждение клеток в результате реакций свободнорадикального окисления.

Гликозиды способны устранять отеки и снижать кровяное давление. Также они оказывают кардиотоническое и антиаритмическое действие — нормализуют кровообращение, стимулируют работу миокарда и его сократительную активность.

По словам ученых, высокое содержание в перце пеквин полезных пищевых компонентов позволяет назвать его нутрицевтиком. Это термин, в основном относящийся к биологически активным добавкам. Определенные натуральные продукты, обладающие выраженными фармацевтическим эффектом, также могут считаться нутрицевтиками.

Ранее были перечислены работающие БАДы для похудения.

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