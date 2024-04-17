Ученые обнаружили в бактериях вещества против возбудителей туберкулеза и дифтерии

Американские микробиологи из Вашингтонского университета открыли новый класс противомикробных веществ в почвенных бактериях стрептомицетах (Streptomyces). Они могут лечь в основу более современных антибиотиков. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Вещество представляет собой белковые частицы, напоминающие по форме зонтики. Стрептомицеты используют этот токсин в качестве оружия для борьбы с другими микробами.

По словам ученых, зонтичные токсины представляют собой сложный белковые комплексы. Они отличаются высокой специфичностью в отношении бактерий.

Авторы исследования предполагают, что эти свойства зонтичных токсинов объясняют, почему они так и не были открыты за более чем 100 лет исследований продуцируемых стрептомицетами соединений.

Кодирующие зонтичные токсины гены нашли в ходе биоинформатического поиска новых бактериальных антибиотиков. Оказалось, что эти вещества связаны со множеством других белков, из-за чего их было непросто выделить.

Микробиологи считают, что «зонтики» могут поражать грибки и более 140 различных микроорганизмов, включая возбудители туберкулеза и дифтерии.

Ранее ученые создали серебряные микропропеллеры для очистки воды от бактерий.