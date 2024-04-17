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Стало известно, почему люди копят в домах «хлам»

The Conversation: детские травмы могут вызвать патологическое накопительство

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Shutterstock

Выбрасывание вещей, к которым у ребенка есть эмоциональная привязанность, может стать причиной патологического накопительства во взрослом возрасте. Об этом изданию The Conversation рассказала психолог и исследователь Виктория Руби-Грейнджер из университета Де Монфор (Великобритания).

Психолог объяснила, что патологическое накопительство — это вид навязчивого поведения, заключающийся в собирании и хранении множества неиспользуемых вещей (чаще всего предметов домашнего обихода), из-за чего помещения постепенно теряют пригодность для жизни. Согласно результатам некоторых исследований, первые признаки такой патологии в среднем проявляются в возрасте 11-15 лет. В некоторых случаях склонность к накопительству формируется в детстве или уже в зрелости.

По словам Руби-Грейнджер, отказ выбрасывать вещи может быть спровоцирован необходимостью жить в условиях жесткой экономии. Чрезмерная бережливость способна проявиться как в студенческие годы, так и в более позднем возрасте. Другой причиной развития патологического накопительства может стать родительское поощрение детей к выбрасыванию вещей. Особенно травмирующей может стать утрата вещи, к которой у ребенка сформировалась сильная эмоциональная привязанность.

Также отмечается, что некоторые люди начинают «накапливать хлам» после разрыва романтических отношений, развода, появления проблем со здоровьем и переезда. Однако полное загромождение жилого помещения вещами происходит не одномоментно. Чтобы патологическое накопительство стало заметным для окружающих, человек должен долгое время находиться в состоянии стресса, тревоги или депрессии.

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