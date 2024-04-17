Трудности с речью у пожилой женщины оказались вызваны пожирающей мозг амебой

Врачи в Китае диагностировали рак мозга пожилой женщине, чей мозг на самом деле был поражен редкой плотоядной амебой. Об этом сообщает Daily Mail.

77-летняя пациентка обратилась в местную больницу в 2022 году с жалобами на головокружение, растерянность и трудности с речью, которые продолжались несколько дней. На снимках мозга врачи обнаружили поражение, которое могло быть раком. Однако анализ спинномозговой жидкости (образец получили с помощью укола в поясницу) показал, что пациентка была заражена одноклеточной амебой Balamuthia mandrillaris.

Лишь один из зараженных выживает, причем раннее лечение имеет решающее значение. Пациентка прожила восемь дней после госпитализации. Ее состояние ухудшалось, несмотря на лечение. Так, ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ из-за нарушения дыхания.

Амеба, которой была заражена женщина, обычно встречается в пыли, почве и воде. Она проникает в мозг через открытые раны или при дыхании, предполагают ученые. Врачи считают, что пациентка заразилась амебой, обитавшей в воде, например, в пруду.

Balamuthia Mandrillaris была впервые обнаружена в 1986 году американским ученым Вильямом Баламутом. С тех пор было зарегистрировано всего 200 случаев во всем мире, 100 из которых — в США. Другая обитающая в США амеба, Неглерия Фоулера (Naegleria fowler) вызывает похожие симптомы: лихорадку, головную боль, рвоту, летаргию и тошноту на ранних стадиях. По мере прогрессирования она может привести к судорогам, слабости, растерянности, частичному параличу, трудностям с речью.

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