В ДР Конго обнаружили потенциально пандемический штамм оспы обезьян

Канадские исследователи утверждают, что обнаружили на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) новый опасный штамм оспы обезьян, обладающий «пандемическим потенциалом». Об этом сообщает Telegraph.

В публикации подчеркивается, что статья ученых является препринтом, который еще не прошел рецензирование и пока изучается мировыми экспертами.

В ней утверждается, что мутировавший штамм оспы обезьян обнаружили в Камитуге (провинция Южное Киву). Ученые считают, что у данного типа вируса улучшенная распространенность среди людей, преимущественно через половые контакты. Некоторые из мутаций нового штамма не выявляются существующими тестами, отмечают исследователи.

Они считают, что без вмешательства в ситуацию оспа может распространиться на национальном и международном уровне.

В январе 2024 года в Роспотребнадзоре заявили, что два случая заболевания оспой обезьян выявлены в Санкт-Петербурге у туристов, прибывших из Китая.

До этого вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что для России оспа обезьян не представляет угрозы.

Ранее первый случай передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку был выявлен во Вьетнаме.