Ученые выяснили, что хороший внешний вид улучшает здоровье пожилых людей

Американские ученые из Университета штата Оклахома изучили связь между внешним видом и здоровьем пожилых людей. Согласно их выводам, ухоженная внешность помогает испытывать больше положительных и меньше отрицательных аспектов старения. Исследование опубликовано в научном журнале Psychology and Aging (PAG).

Команда использовала данные общественного опроса 2006 участников в возрасте от 50 до 80 лет.

Респондентов попросили оценить, как по их мнению они выглядят в сравнении с ровесниками — моложе или старше.

Исследователи обнаружили, что восприятие собственной внешности тесно связано как с положительным, так и с отрицательным опытом старения. Большинство (59%) участников считали, что выглядят моложе своих сверстников. Это коррелировало с позитивными аспектами их возраста.

Тенденция действовала и в обратном направлении. Люди, полагавшие, что выглядят старше сверстников, чаще были удручены своей старостью.

Ученые признали, что, хотя внешний вид старения значительно влияет на качество опыта старения, он также отражает широкие социальные предубеждения в отношении пожилых людей.

Ранее исследователи назвали четыре основных принципа долголетия.