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В Роспотребнадзоре спрогнозировали появление нового высокопатогенного вируса гриппа

Попова: в мире может появиться новый высокопатогенный вирус гриппа

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Правительство России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе первой совместной Африко-российской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями заявила, что в мире может появиться новый высокопатогенный вирус гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

«Угрозы глобальной биологической безопасности растут <...>. Эпидемиологическая обстановка в мире нестабильная. Высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа», — заявила Попова.

По ее словам, об этом свидетельствуют данные мониторинга и анализа биологических рисков. Так, уже в 2024 году были зафиксированы случаи заражения людей вирусами гриппа птиц в Великобритании, Вьетнаме, Испании, Китае, США, а также впервые в Эквадоре и Чили. Кроме того, расширяется география заболеваемости холерой, лихорадками Эбола и Марбург.

До этого ученые из лаборатории Вима Аннаерта (VIB-KU Leuven) в Бельгии обнаружили, что особый фрагмент белка — предшественника амилоида может нарушать процесс выведения «клеточных отходов» из мозга, что предшествует дисфункции нейронов при болезни Альцгеймера.

Ранее врач Рафаелян рассказывала, что цветение черемухи может спровоцировать аллергию у людей, склонных к ней.

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