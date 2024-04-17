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Ученые создали золотую фольгу толщиной в один атом

NatSynt: впервые получен двумерный материал из золота

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НИТУ «МИСиС» и Университет Клемсона

Шведским ученым из Университета Линчёпинга впервые удалось создать двумерную форму золота — пленку толщиной в один атом. Новый материал назвали голденом по аналогии с графеном, представляющим собой двумерный слой углерода. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Synthesis (NatSynt).

Золото довольно сложно преобразовать в двумерную форму из-за его свойств. Предыдущие попытки приводили либо к листу толщиной в несколько атомов, либо к монослою, который было невозможно отделить от других материалов.

После нескольких лет экспериментов исследователи нашли решение, основанное на травильном растворе под названием реактив Мураками. Он представляет собой смесь химикатов, используемых при металлообработке для травления углерода и окрашивания стали. В Японии его применяют для создания особых узоров на лезвиях ножей.

С помощью реактива специалистам удалось растворить титан и углерод, с помощью которых золоту придали моноформу. Реакция проходила в полной темноте, поскольку при воздействии света в растворе появлялся ферроцианид калия, который растворял золото.

Обычное золото служит хорошим проводником электричества. В двумерной форме металл приобретает свойства полупроводника, проводимость которого можно регулировать. Это позволит использовать голден для очистки воды и в химической промышленности, отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, опасен ли графен для здоровья человека.

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