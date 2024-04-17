Стало известно, как тренироваться для быстрой потери веса

Физическая активность в период времени между семью и девятью часами утра на голодный желудок обеспечивает быструю и эффективную потерю веса. К такому выводу пришли ученые из университета Франклина Пирса в США. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity (The Obesity Society's Journal).

В ходе исследования ученые собрали информацию о тренировочной активности 5 тысяч человек, желающих избавиться от лишнего веса. Чтобы отследить, когда участники тренировались, исследователи проинструктировали их носить специальные фитнес-браслеты на запястьях в течение всего периода наблюдения. По окончании эксперимента исследователи зафиксировали, какое количество лишнего веса потеряли испытуемые.

Выяснилось, что утренние тренировки (с 7:00 до 9:00) на голодный желудок способствовали более эффективному похудению. Ученые объяснили, что после ночного голодания уровень глюкозы, которую мышцы используют в первую очередь в качестве топлива, снижен. Это значит, что энергия для выполнения упражнений организм будет в большей степени поступать из имеющихся жировых запасов.

Исследователи уточнили, что утренние тренировки для похудения необязательно должны быть продолжительными. Для сжигания жира будет достаточно 40 минут аэробных упражнений, таких как бег или езда на велосипеде.

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