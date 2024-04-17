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Отравление мясом может вызывать деменцию, выяснили ученые

Daily Mail: паразит Toxoplasma gondii в мясе снижает когнитивные способности

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Попадание в организм человека распространенного паразита Toxoplasma gondii вместе с некачественно приготовленным или несвежим мясом может повышать риск развития деменции. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылками на результаты исследований ученых из Чехии и Тайваня.

Toxoplasma gondii — это паразит, который заражает большинство видов теплокровных животных, таких как кошки, овцы, свиньи. Также вызывает болезнь токсоплазмоз у людей. Заражение человека происходит при употреблении мясных продуктов и яиц, не прошедших достаточную термическую обработку.

Отмечается, что симптомы токсоплазмоза могут включать лихорадку, судороги, головные боли, изменение зрения, неврологические нарушения и непроизвольные движения. Также, по мнению паразитологов и эволюционных биологов из Карлова университета в Чехии, заражение человека Toxoplasma gondii может негативно влиять на когнитивные способности.

К таким выводам ученые пришли в ходе исследования с участием 7762 человек. Испытуемых попросили сообщить, болели ли они когда-либо токсоплазмозом. После этого все добровольцы прошли ряд тестов, предназначенных для оценки личностных качеств, памяти и когнитивных способностей. Результаты показали, что у людей, ранее перенесших пищевое отравление Toxoplasma gondii, скорость реакции и умственная производительность были ниже.

Аналогичные результаты показало исследование Тайваньских ученых. Они обнаружили, что у людей с ранее перенесенным токсоплазмозом вероятность развития деменции была в 2,8 раза выше по сравнению с неинфицированными участниками. Ученые предположили, что паразит может изменять уровни определенных контролирующих настроение, память и эмоции химических веществ в мозге. Также вероятно, что Toxoplasma gondii способен вызывать воспаление мозга, со временем приводящее к «истощению» нейронов.

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