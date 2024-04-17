Перечислены правила диетической профилактики любого рака

Соблюдение правил питания — один из ключей к профилактике возникновения злокачественных новообразований. Существует пять основных правил, которые помогают снизить риск возникновения рака, об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов.

«Важно ограничить потребление калорийной пищи и продуктов, способствующих набору веса. Из-за лишнего веса нарушается обмен веществ. При правильном обмене клетки питаются и живут. Как только в организме происходит сбой, в клетках начинается мутация, они начинают делиться. Неправильная работа на внутриклеточном уровне приводит к самым разным последствиям», – рассказал Иванов.

Также, по словам Иванова, важно ограничить употребление красного мяса. Красное мясо, такое как говядина, телятина, свинина, баранина, конина и козлятина, содержит много полезного белка, витаминов группы В, гемового железа. Избыток последнего может способствовать увеличению продукции свободных радикалов кислорода, то есть молекул, которые могут повредить клетки и генетический материал организма. Это может повлиять на формирование воспаления, и все это может привести к разрушению клеток толстой кишки и образованию рака.

«Также важно употреблять больше продуктов растительного происхождения, включая овощи, фрукты и цельные зерновые. В них содержатся противораковые антиоксиданты, пищевые волокна и множество других полезных веществ. Еще один важный пункт – сокращение потребления алкоголя, также важно ограничивать соль и избегать заплесневелых продуктов», – заключил Иванов.

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