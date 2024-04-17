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Назван наиболее полезный овощ

Гастроэнтеролог Утюмова назвала брокколи самым полезным овощем

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Наиболее полезный овощ — брокколи, считает собеседница «Газеты.Ru» врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова.

«В 100 г этого продукта содержится почти вся дневная норма витаминов С и K. Витамин С регулирует функции нервной системы, а также активирует деятельность эндокринных желез. Он также участвует в формировании устойчивости к стрессу, так как является антиоксидантом и регулятором синтеза медиаторов в организме. В связи с антиоксидантными свойствами витамин С также помогает работе нашей иммунной системы», — рассказала гастроэнтеролог.

Витамин К необходим для свертывания крови и укрепления костной ткани — он повышает их плотность, укрепляет и таким образом снижает риск переломов. А кальций и магний, которыми также богат этот сорт капусты, необходимы для формирования костной ткани.

«В брокколи также содержится много клетчатки, поэтому она насыщает организм и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Также брокколи является источником лютеина — этот растительный пигмент важен для здоровья глаз и капилляров. Брокколи содержит каротиноиды, которые отвечают за остроту зрения, повышают чувствительность глаз к яркому свету. Эти же вещества помогают нейтрализовать воздействие свободных радикалов, которые с возрастом разрушают сетчатку глаза», – заключила специалист.

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