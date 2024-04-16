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Ученые нашли вампирические свойства у опасных для жизни бактерий

eLife: сальмонеллы и кишечные палочки питаются человеческой кровью

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Unsplash

Американские микробиологи из Университета штата Вашингтон выяснили, что некоторые из опасных для человека бактерий могут поглощать кровь человека. Микробы-«вампиры» получают питательные вещества из серина — аминокислоты в составе сыворотки крови. Исследование опубликовано в научном журнале eLife.

«Мы узнали, что некоторые бактерии, которые чаще всего вызывают инфекции кровотока, на самом деле чувствуют химическое вещество в крови человека и двигаются к нему», — объяснил автор научной работы, профессор Арден Бэйлинк.

Команда обнаружила как минимум три разновидности вампирических микробов — сальмонеллу (Salmonella enterica), кишечную палочку (Escherichia coli) и цитробактер (Citrobacter koseri). Эти микроорганизмы остаются основной причиной летальных исходов у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

В рамках исследования ученые определили, что у сальмонеллы есть специальный белковый рецептор под названием Tsr, который позволяет бактериям чувствовать сыворотку и приближаться к ней. Используя метод, называемый кристаллографией белка, они смогли увидеть атомы белка, взаимодействующие с серином.

По словам исследователей, открытие позволит разработать новые лекарства, блокирующие способность микробов питаться человеческой кровью. Это должно снизить риск инфекций кровотока.

Ранее ученые создали антибактериальные пластыри для лечения хронических ран.

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