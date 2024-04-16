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Гигантский астероид 2013 NK4 максимально сблизился с Землей

JPL: 600-метровый астероид пролетел мимо Земли на расстоянии 3,2 млн километров

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Addy Graham/University of Arizona

Астрономы зафиксировали максимальное сближение огромного астероида 2013 NK4 с Землей за все время с момента обнаружения объекта в 2013 году. Космическая скала шириной около 600 метров прошла в 3,2 млн километров от нашей планеты на скорости около 59 тыс. километров в час. Информация о движении 2013 NK4 опубликована на сайте Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.

2013 NK4 примерно вдвое больше другого потенциально опасного астероида Апофис, который подлетит к Земле в 2029 году.

Хотя 2013 NK4 не представляет прямой угрозы для Земли, сближение с ним представляет большой интерес для астрономов, поскольку это дает шанс лучше изучить объект с помощью радиотелескопов.

Как показало моделирование, последний визит астероида оказался самым близким за последние 125 лет. В 2022 году объект вернется и пройдет еще ближе — минимальная дистанция между ним и нашей планеты составит 2,1 млн километров, что почти в шесть раз больше дистанции между Землей и Луной.

Согласно расчетам, падение 2013 NK4 на Землю привело бы к масштабной катастрофе. Удар такого объекта способен полностью разрушить крупный город, оставив кратер шириной более девяти километров и глубиной около километра.

Ранее стало известно, что через 6 тыс. и 15 тыс. лет на Марс упадут обломки астероида Диморф, возникшие из-за испытаний NASA по отклонению космических объектов от Земли.

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