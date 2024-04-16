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Ученые объяснили парадокс детского смеха

The Conversation: смех детей позволяет следить за их умственным развитием

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Shutterstock

Итальянские ученые из Сиенского университета выяснили, что смех младенцев не всегда связан со счастьем и другими положительными эмоциями. Исследование опубликовано в научном издании The Conversation.

По словам авторов работы, смех проистекает из способности подсознательно понимать и оценивать несоответствия в шутке или действии. Однако маленькие дети начинают смеяться задолго до осознания понятия юмора.

Исследователи считают, что младенцы учатся смеяться, подражая родителям. Но, по мере развития ребенка, смех становится сигналом знакомства с новыми ощущениями в том случае, если незнакомые впечатления оказались безобидными. Этот этап длится с двух до пяти лет.

С пяти лет и старше дети учатся обращаться с абстрактными понятиями, то есть они могут понимать шутки. Это происходит, когда они преодолевают раннюю стадию эгоцентризма, которая мешает им понимать рассуждения других.

На этом этапе смех возникает с теми же критериями, что и у взрослых, то есть с неодобрением того, что они находят неправильным и ложным не только в других людях. Этот мыслительный процесс составляет основу хорошей кульминации: несоответствие, изумление и разрешение.

Эти три стадии развития смеха – подражание и одобрение, изумление, неодобрение – служат хорошими показателями умственного роста и развития ребенка, отметили ученые.

Исследователи рекомендуют родителям как можно чаще смеяться вместе со своими детьми, поскольку это помогает им преодолевать неловкость и замешательство в раннем возрасте.

Ранее ученые назвали пользу смеха для здоровья.

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