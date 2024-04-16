Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли гигантскую черную дыру недалеко от Земли

A&A: в 2 тыс. световых лет от Земли открыта черная дыра массой в 33 Солнца

close
100%
NASA-Chandra X-ray Center

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа Gaia обнаружила огромную черную дыру сравнительно недалеко от Земли. Объекту присвоили имя Gaia-BH3. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysicals (A&A).

Gaia-BH3 расположена в 2 тыс. световых лет от нашей планеты. Она стала второй по близости к Земле и самой крупной из найденных в галактике Млечный Пусть в своем классе — ее масса равна массе 33 Солнц.

Для сравнения, предыдущий рекорд принадлежал черной дыре Cyg X-1 в созвездии Лебедя, которая оказалась в 20 раз массивнее нашей звезды. А ближайшая к Земле из известных черных дыр Gaia-BH1 с массой в 9,6 массы Солнца находится в 1,56 тыс. световых лет от нашего мира.

Мощную гравитационную воронку удалось выявить благодаря гравитационным колебаниям звезды в созвездии Орла.

По словам исследователей, Gaia-BH3 возникла в результате коллапса массивной звезды. Она в миллионы раз меньше сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути, чья масса в 4,2 млн раз превышает массу Солнца. Но Стрелец А* относится к другому классу черных дыр с иным механизмом образования.

Астрономы подчеркнули, что обнаружение Gaia-BH3 стало вехой в изучении космоса, поскольку специалистам впервые удалось засечь «спящую» черную дыру. Это значит, что Gaia-BH3 находится в состоянии покоя и не проявляет себя активным поглощением окружающего вещества.

Ранее астрономы выяснили, что микроскопические черные дыры могут проникать в звезды и выедать их изнутри.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами