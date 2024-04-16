Ученые нашли гигантскую черную дыру недалеко от Земли

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа Gaia обнаружила огромную черную дыру сравнительно недалеко от Земли. Объекту присвоили имя Gaia-BH3. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysicals (A&A).

Gaia-BH3 расположена в 2 тыс. световых лет от нашей планеты. Она стала второй по близости к Земле и самой крупной из найденных в галактике Млечный Пусть в своем классе — ее масса равна массе 33 Солнц.

Для сравнения, предыдущий рекорд принадлежал черной дыре Cyg X-1 в созвездии Лебедя, которая оказалась в 20 раз массивнее нашей звезды. А ближайшая к Земле из известных черных дыр Gaia-BH1 с массой в 9,6 массы Солнца находится в 1,56 тыс. световых лет от нашего мира.

Мощную гравитационную воронку удалось выявить благодаря гравитационным колебаниям звезды в созвездии Орла.

По словам исследователей, Gaia-BH3 возникла в результате коллапса массивной звезды. Она в миллионы раз меньше сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути, чья масса в 4,2 млн раз превышает массу Солнца. Но Стрелец А* относится к другому классу черных дыр с иным механизмом образования.

Астрономы подчеркнули, что обнаружение Gaia-BH3 стало вехой в изучении космоса, поскольку специалистам впервые удалось засечь «спящую» черную дыру. Это значит, что Gaia-BH3 находится в состоянии покоя и не проявляет себя активным поглощением окружающего вещества.

Ранее астрономы выяснили, что микроскопические черные дыры могут проникать в звезды и выедать их изнутри.