Перечислены работающие БАДы для похудения

БАД является источником биологически активных веществ (пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ, аминокислот) для ликвидации их дефицита и оптимизации рациона. Для похудения существует три работающие пищевые добавки – капсаицин, кофеин и ирвингия габонская. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Первая добавка – это капсаицин. Это вещество, которое придает перцу чили характерную остроту. Прием добавок с капсаицином приводит к ускорению обмена веществ и снижению веса за счет термогенеза (процесса выработки тепла организмом, усиления потоотделения).

«Вторая – кофеин. Он стимулирует центральную нервную систему и усиливает процесс производства тепла в организме и позволяет сжигать большее количество калорий даже в состоянии покоя. Ускорение обмена веществ способствует более эффективному похудению, особенно в сочетании с регулярной физической активностью», – отметила Филева.

Последняя добавка – это ирвингия габонская, также известная как африканский манго. По словам специалиста, это фрукт, в котором содержатся вещества, подавляющие рост жировой прослойки и замедляющие процесс опустошения желудка после еды.

Однако специалист подчеркнула, что самостоятельно назначать себе эти добавки не стоит, лучше проконсультироваться со специалистом перед их приемом. Также для правильного похудения важно соблюдать режим питания и заниматься спортом – это два основных постулата похудения.

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