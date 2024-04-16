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Названы простые способы профилактики инсульта

Stroke: активная работа по дому снижает риск инсульта

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Shutterstock

Ученые из Педагогического университета Ханчжоу в Китае обнаружили, что интенсивные физические нагрузки (в том числе активная работа по дому) и ограничение времени, проводимого перед экраном телевизора, существенно снижает риск инсульта. Результаты исследования опубликованы в журнале Stroke.

В исследовании приняли участие 386 902 добровольца, у которых ранее никогда не было инсульта. Участники предоставили информацию о своем здоровье и повседневной деятельности — тренировках, трудовой жизни, работе по дому, продолжительности сна и времени, проводимом перед экраном телевизора. После этого начался период наблюдения за испытуемыми, который длился почти восемь лет.

За время наблюдения было зафиксировано 6983 случая ишемического инсульта, геморрагического инсульта и субарахноидального кровоизлияния (внезапно возникающее кровотечение в субарахноидальное пространство — область между паутинной оболочкой и мягкой оболочкой, окружающей мозг). Совокупный анализ факторов показал, что у физически активных риск инсульта был на 17% ниже.

Наиболее явно такая корреляция прослеживалась при условии регулярного и активного выполнения участниками работы по дому и наличия у них привычки больше ходить пешком. Отмечается, что под трудоемкими домашними обязанностями подразумевается уборка пола, очистка окон, мытье машины с помощью тряпки.

Ученые также выяснили, что слишком длительный сон, частое использование автомобиля и общественного транспорта, а также чрезмерное увлечение просмотром телевизора повышали риск инсульта на 43%.

Ранее был назван новый фактор риска гипертонии.

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