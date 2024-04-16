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Стало известно, когда нужно тренироваться на голодный желудок

Daily Mail: интервальная диета предполагает силовые нагрузки на голодный желудок

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При соблюдении интервальной диеты (интервального голодания) лучше проводить силовые тренировки на голодный желудок, незадолго до приема пищи. Кардиотренировки, напротив, рекомендуется выполнять в начале периода голодания. Об этом британский диетолог Роб Хобсон рассказал изданию Daily Mail.

Интервальное голодание — это диета, при соблюдении которой в отдельные периоды времени человек полностью обходится без еды. Классическим вариантом такой диеты выступает схема 16:8. В ее основе лежит принцип шестнадцатичасового голодания и восьмичасового интервала для приема пищи.

Некоторые исследования показали, что интервальное голодание помогает эффективнее худеть и контролировать аппетит, чем другие классические диеты. Однако у диеты 16:8 и других схем продолжительного голодания есть недостаток — снижение энергии. Диетолог Хобсон объяснил, что в случае возникновения дефицита энергии человек на интервальном голодании не сможет тренироваться в любое удобное ему время. По этом причине выстраивать тренировки нужно в зависимости от режима интервального питания.

Силовые тренировки Хобсон рекомендует проводить в конце периода голодания, перед первым приемом пищи. При этом важно употребить достаточное количество белка (примерно 20-25 граммов) после занятия, чтобы помочь организму нарастить больше мышц.

Кардиотренировки представляют собой аэробную нагрузку на организм. Они характеризуются повышением частоты пульса и направлены на сжигание жира. По этой причине такие занятия очень энергозатратны. Чтобы обеспечить организм энергией и повысить результативность кардио, диетолог советует проводить его сразу после последнего (перед интервалом голодания) приема пищи.

Ранее был назван напиток, способствующий жиросжиганию.

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