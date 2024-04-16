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Ученые выяснили, откуда берутся колоссальные волны-монстры

PRL: огромные и непредсказуемые волны возникают в океане из-за ветра

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Depositphotos

Австралийские ученые из Мельбурнского университета выяснили причину появления так называемых волн-монстров — огромных водяных валов, неожиданно возникающих в океане. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

Волны-монстры — одиночные волны высотой в 20-30 метров, которые образуются без видимых причин. Они представляют большую опасность для судов и прибрежной инфраструктуры. В XXI веке такие волны регистрировались 16 раз.

Для изучения феномена команда отправилась в экспедицию по Южному океану, омывающему Антарктиду. С помощью стереокамер исследователи зафиксировали характерные закономерности поведения поверхности воды.

Ученые выяснили, что в определенных случаях ветер способствует самоусилению волн, заставляя их становиться выше и протяженнее.

По словам исследователей, наблюдения подтверждают лабораторные эксперименты. Авторы работы отметили, что в ближайшие годы волны-монстры станут появляться чаще и окажутся мощнее из-за продолжающейся дестабилизации глобальной погоды и изменений климата.

Ранее ученые нашли связь между подводными оползнями и цунами.

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