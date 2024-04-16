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Ученые научились оценивать качество сна человека по походке

Sleep Science: при недостатке сна люди больше вращают бедрами во время ходьбы

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Depositphotos

Ученые из университета Джорджа Мейсона в США обнаружили, что при снижении качества сна у людей наблюдается практически незаметная сутулость, увеличение подвижности бедер и шаткость при походке. К таким выводам исследователи пришли после анализа движений добровольцев с помощью искусственного интеллекта. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep Science.

В исследовании приняли участие 123 человека в возрасте от 18 до 36 лет. Участники в течение суток носили датчики, которые фиксировали особенности их походки. Затем на основе этих данных ученые обучили модель искусственного интеллекта (ИИ) и в ходе последующего эксперимента с ее помощью оценили качество сна участников.

Анализ показал, что люди, которые больше двигали бедрами при ходьбе, сутулились и демонстрировали «шаткость», с большей вероятностью плохо спали. Наиболее важным фактором для прогнозирования качества сна выступал первый шаг, а именно – степень вращательного движения в поясничном отделе позвоночника в момент начала ходьбы. Также у людей с низким качеством сна иногда наблюдались незначительные изменения в походке, связанные с поддержанием ее скорости.

Ученые также отметили, что такие отклонения от нормальных паттернов ходьбы могут негативно влиять на чувство баланса и повышать риск потенциально опасных падений.

Ранее стало известно, сколько шагов в день защитят от ожирения при «плохой генетике».

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