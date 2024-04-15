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Открылся прием статей об ИИ для журнала AI Journey

Ученые получат 1 млн от Сбера за лучшую статью об ИИ

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Пресс-служба Сбера

Сбер открыл прием статей по искусственному интеллекту и машинному обучению для публикации в научном журнале конференции AI Journey, сообщает пресс-служба Сбера.

Лучшие статьи будут опубликованы в специальном выпуске «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления», а их авторы получат по 1 млн рублей от Сбера.

«В прошлом году мы получили более 270 заявок для участия в отборе научных статей. А лучшие статьи, которые мы отобрали вместе с профильными российскими экспертами, вошли в наш сборник 2023 года», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Один из авторов статьи, опубликованной в журнале в 2023 году, Михаил Рудаков рассказал, что награда дала ему уверенность в своих силах.

«Эта мотивация дала толчок в плане научно-прикладных исследований, за что я очень благодарен AI Journey», — отметил он.

Статьи для участия в конкурсе принимаются до 20 августа. Экспертная комиссия примет окончательное решение о публикации в журнале.

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