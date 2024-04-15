Шоколад помогает перестать кусочничать, рассказала врач

Американский диетолог Эмма Бардвелл рассказала изданию Daily Mail, что несколько кусочков шоколада во второй половине дня после еды помогают избежать вечернего «кусочничества». Такой метод контроля аппетита полезен для людей с нестабильным уровнем сахара в крови (например, для женщин в период менопаузы).

По словам врача, низкий уровень глюкозы в крови может негативно влиять на самочувствие человека. «Низкий сахар» может быть следствием интенсивных физических нагрузок или каких-либо изменений в организме. Также количество глюкозы в крови может снижаться у женщин в период менопаузы, что иногда провоцирует тревогу и негативно влияет на эмоциональный фон.

Чтобы поддерживать стабильный уровень сахара, диетолог рекомендует употреблять на завтрак больше белковой пищи (такой как творог, йогурт, омлет). Врач объяснила, что по утрам повышается чувствительность к инсулину. Это значит, что организм может более эффективно расходовать поступающий с пищей сахар и поддерживать его количество в крови на стабильном уровне.

При этом в качестве завтрака не стоит злоупотреблять быстрыми углеводами — хлопьями, выпечкой. Такая пища может спровоцировать резкий «скачок» и последующее падение уровня сахара в крови, что негативно отразится на самочувствии. Сладкое, например, шоколад, Бардвелл рекомендует употреблять в ограниченных количествах после ужина. Сбалансированный основной прием пищи замедлит всасывание глюкозы в кровь. Одновременно с этим чувство удовольствия от съеденного сохранится, что позволит избежать вечернего «кусочничества» и улучшить настроение.

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