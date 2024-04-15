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Шоколад помогает перестать кусочничать, рассказала врач

Daily Mail: шоколад после основного блюда помогает контролировать чувство голода

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Американский диетолог Эмма Бардвелл рассказала изданию Daily Mail, что несколько кусочков шоколада во второй половине дня после еды помогают избежать вечернего «кусочничества». Такой метод контроля аппетита полезен для людей с нестабильным уровнем сахара в крови (например, для женщин в период менопаузы).

По словам врача, низкий уровень глюкозы в крови может негативно влиять на самочувствие человека. «Низкий сахар» может быть следствием интенсивных физических нагрузок или каких-либо изменений в организме. Также количество глюкозы в крови может снижаться у женщин в период менопаузы, что иногда провоцирует тревогу и негативно влияет на эмоциональный фон.

Чтобы поддерживать стабильный уровень сахара, диетолог рекомендует употреблять на завтрак больше белковой пищи (такой как творог, йогурт, омлет). Врач объяснила, что по утрам повышается чувствительность к инсулину. Это значит, что организм может более эффективно расходовать поступающий с пищей сахар и поддерживать его количество в крови на стабильном уровне.

При этом в качестве завтрака не стоит злоупотреблять быстрыми углеводами — хлопьями, выпечкой. Такая пища может спровоцировать резкий «скачок» и последующее падение уровня сахара в крови, что негативно отразится на самочувствии. Сладкое, например, шоколад, Бардвелл рекомендует употреблять в ограниченных количествах после ужина. Сбалансированный основной прием пищи замедлит всасывание глюкозы в кровь. Одновременно с этим чувство удовольствия от съеденного сохранится, что позволит избежать вечернего «кусочничества» и улучшить настроение.

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