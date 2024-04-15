Врач рассказала, как дыхание через рот может повлиять на прикус

Неправильный прикус может привести к проблемам с зубами, их стачиванию, головным болям, болям в шее и другим проблемам. На формирование прикуса в детстве влияет множество факторов, в том числе и правильное дыхание через нос, которое пропадает при ЛОР-патологиях. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-ортодонт, главный врач стоматологической клиники «Атмосфера улыбки» Дина Воронина.

«Важно развить носовое дыхание. Иногда у детей наблюдается ротовой тип дыхания, когда воздух попадает в дыхательные пути через рот. При таком типе дыхания развивается неправильный тонус мышц губ, щек, который провоцирует сужение верхней челюсти», – объяснил эксперт.

Необходимо, чтобы у ребенка правильно сформировались молочные зубы, которые служат опорой для роста постоянных. Питание, богатое кальцием и витаминами, способствует здоровому росту зубов и челюстей, а прием твердой пищи (морковь, яблоки) тренирует правильный тонус мышц и тканей, окружающих зубы.

Кроме того, устранение таких вредных привычек, как сосание пальца или предметов, длительное пользование соской, тоже положительно влияет на формирование прикуса.

«Также важно соблюдение правильной осанки, которая способствует гармоничному развитию челюстей и физиологическому прикусу. Кроме того, можно выполнять упражнения для развития артикуляции рта – различные упражнения для языка и губ помогают укреплять мышцы рта, что благоприятно влияет на развитие прикуса», – добавила специалист.

По словам Ворониной, также важно регулярно посещать детского стоматолога и ортодонта: специалисты помогают вовремя выявлять и лечить проблемы с зубами и челюстями в самом раннем возрасте. При раннем обнаружении проблем с прикусом необходимо как можно раньше начать проводить соответствующее лечение для коррекции.

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