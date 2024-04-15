Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван приятный и эффективный способ похудеть

PLOS ONE: танцы могут быть более эффективны для похудения, чем фитнес

close
100%
Depositphotos

Ученые из Хунаньского университета науки и технологий в Китае подтвердили, что занятия танцами помогают сбрасывать лишний вес. Более того, такие тренировки могут быть более эффективными, чем классический фитнес. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Предыдущие многочисленные исследования показали, что наиболее эффективной стратегией для похудения или поддержания здорового веса выступает здоровое питание и регулярные физические упражнения. Однако ученые также осведомлены о том, что многим людям может быть трудно придерживаться таких рекомендаций и посещать спортивный зал. Целью новой работы (мета-анализа) была оценка потенциала занятий танцами как способа снижения веса.

В общей сложности ученые проанализировали 10 исследований на тему эффективности танцевальных тренировок. Они выяснили, что танцы для похудения подходят как людям с небольшим избыточным весом, так и тем, кто страдает ожирением. Кроме того, по словам ученых, потеря веса с помощью танцев может быть даже более результативной, чем при классических занятиях фитнесом. Дело в том, что в ходе танцевальных тренировок внимание человека переключается на положительные эмоции от занятия, что позволяет не концентрироваться на ощущении усталости и упражняться дольше.

Исследователи также подтвердили, что танцы не только помогают сбросить вес, но и повысить мышечный тонус, а также улучшить чувство баланса.

Ученые добавили, что наибольшую эффективность для жиросжигания и прироста мышц продемонстрировали креативные танцы (такие как брейк-данс или хип-хоп). При условии занятий традиционными (народными) танцами изменения в составе тел участников исследований были не такими выраженными.

Ранее было названо важное преимущество вечерних тренировок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами