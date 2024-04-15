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Выявлена новая причина потери веса при раке

Nature Metabolism: потеря веса при раке связана с избытком лактата

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Ученые из Пекинского университета обнаружили, что повышенный уровень лактата (молочной кислоты) в организме может привести к развитию кахексии (необъяснимой потери веса) при раке. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Отмечается, что кахексия — это метаболический синдром, характеризующийся потерей жировой и мышечной массы. Он возникает примерно у 50-80% онкологических больных. Это состояние приводит к ухудшению качества жизни, плохим результатам противораковой терапии и повышенному риску летального исхода заболевания.

Чтобы выявить механизмы развития кахексии, ученые имплантировали лабораторным мышам раковые клетки человека. Они обнаружили, что повышенный уровень лактата в организме может запускать обширную трансформацию белой жировой ткани (жировых отложений), включая повышенное потемнение и липолиз (расщепление жира), через специфический рецептор GPR81.

Лактат — это молочная кислота, которая образуется в результате расщепления глюкозы в тканях. При физической нагрузке, например, лактат вырабатывается в мышцах, а затем попадает в кровь и утилизируется печенью, почками, сердцем и головным мозгом. Если организм не успевает переработать и вывести молочную кислоту, она накапливается.

В ходе дополнительных исследований ученые обнаружили, что лактат может связываться с рецептором GPR81 и активировать внутриклеточные сигналы для увеличения метаболической активности в жировой ткани, что инициирует потерю жира и мышечной массы и, в конечном итоге, общего веса тела.

Сейчас ученые планируют выяснить, почему концентрация лактата в организме повышается при раке. Также исследователи намереваются проверить, может ли искусственное подавление активности GPR81 предотвращать кахексию.

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