Стало известно, может ли человек слышать собственный храп

Некоторые люди часто просыпаются, услышав собственный храп, в то время как другие совершенно нечувствительны к этому звуку. Способность человека слышать свой храп также может меняется в течение всей ночи. Об этом специалист по медицине сна и неврологии из Мичиганского университета Анита Шелгикар рассказала изданию LiveScience.

Врач объяснила, что у каждого человека разный порог чувствительности, отражающий способность просыпаться при возникновении каких-либо звуков. При этом на вероятность пробуждения влияет не только громкость шумов, но и их характер — частота, ритмичность. По этой причине люди могут полностью игнорировать звук собственного храпа или просыпаться от него.

Другим фактором влияния храпа на сон и пробуждение выступает фаза ночного отдыха. Дело в том, что он делится на медленную и быструю фазы, которые чередуются несколько раз за ночь. В период быстрого сна люди обычно начинают храпеть громче и интенсивнее. Также у человека активизируется работа мозга и увеличивается частота быстрых движений глаз. Кроме того, именно в этот период повышается восприимчивость к изменению условий окружающей среды, поэтому вероятность пробуждения от собственного храпа возрастает.

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