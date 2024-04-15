Стало известно, какая сумма денег мотивирует к физической активности

Ученые из медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете обнаружили, что даже небольшой финансовый стимул (получение 14 долларов, или 1308 рублей в неделю) в сочетании с игровыми методиками мотивационного воздействия может побудить людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний повысить уровень физической активности. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

В исследовании приняли участие 1062 человека с болезнями сердца и сосудов (или повышенным риском их развития). Средний возраст испытуемых составил 67 лет. Отмечается, что семейный доход трети из них составлял менее 50 тысяч долларов в год (примерно 4 672 095 рублей).

На момент начала исследования среднее количество ежедневных шагов у всех участников составляло около пяти тысяч. Каждому добровольцу было предложено выбрать, на сколько бы они хотели увеличить это число — на 33%, на 40%, на 50% или по меньшей мере на 1500 единиц.

Затем участников случайным образом распределили в одну из четырех групп. Те, кто был отнесен к контрольной группе, ежедневно получали текстовые сообщения, информирующие их о количестве шагов за предыдущий день. Участникам, отнесенным к экспериментальной группе геймификации (использование игровых элементов и механик в любом неигровом контексте), каждую неделю начислялось 70 баллов. При достижении изначально выбранной цели подвижности они сохраняли свои баллы, а при неудаче — теряли 10 из них. Если к концу недели добровольцы набирали более 40 баллов — они поднимались на уровень выше.

Участники из третьей группы — группы финансовых стимулов, еженедельно получали 14 долларов на виртуальный счет. Баланс счета не менялся, если участники выполняли выбранную норму шагов. В случае отсутствия успеха со счета списывалось 2 доллара (примерно 186 рублей). К испытуемым из четвертой группы применялась как геймификация, так и финансовые стимулы.

Через 12 месяцев после начала исследования среднее количество ежедневных шагов у участников группы геймификации увеличилось на 538 по сравнению с контрольной группой. В группе финансовых стимулов этот показатель вырос на 491. У участников, определенных в группу комбинированного воздействия, среднее количество ежедневно совершаемых шагов увеличилось на 868.

По словам ученых, во всех трех экспериментальных группах количество ежедневных шагов в среднем повысилось не менее, чем на 10% по сравнению с исходным числом. Исследователи подсчитали, что такое незначительное на первый взгляд улучшение было способно снизить риск летального исхода сердечного приступа или инсульта на 10%.

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