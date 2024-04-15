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Россиянин с праздника попал на операционный стол с язвой

Врачи в Люберцах спасли мужчину с язвой желудка и перитонитом

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Мужчина с праздничного ужина попал на операционный стол с язвой. Об этом сообщает Люберецкая областная больница.

В Люберецкую больницу поступил 58-летний мужчина с жалобами на острую боль в области живота, возникшую у него сразу после праздничного застолья. Врачи выявили у него прободную язву желудка, которая вызвала перитонит – жизнеугрожающее воспаление брюшины.

Врачи провели пациенту лапароскопическую (с небольшими разрезами) операцию, которая прошла успешно и заняла всего полчаса.

Как отметил Виктор Пыжов, врач-хирург отделения хирургии стационара №1 Люберецкой больницы, обострению язвы могут способствовать не только алкоголь, жирная и острая еда, но даже кофе.

До этого врачи извлекли из мочевого пузыря индонезийца электрический кабель, резинку, иголку и средство для извлечения SIM-карт. Он проходил с ними шесть месяцев и на приеме врача отрицал, что сам ввел инородные предметы в уретру.

Ранее врач рассказала, что гастрит не вызывается неправильным питанием.

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