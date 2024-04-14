проект

>

Врач рассказал, фрукты каких цветов защищают от рака

Онколог Карасев: красные, оранжевые и зеленые фрукты и овощи защищают от рака

close
100%
Pexels

Любые фрукты и овощи полезны, но лучше всего от рака защищают красные, оранжевые и зеленые. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач-онколог, хирург Иван Карасев.

По данным ВОЗ, здоровье на 70% определяется питанием, подчеркнул Карасев. Это касается и раковых заболеваний: их риск повышают злоупотребление сахаром, мясными полуфабрикатами, животными жирами, жареной пищей. Ситуация усугубляется при регулярном употреблении алкоголя.

Снижают риск рака продукты с высоким содержанием антиоксидантов и флавоноидов, каротинов, противовоспалительных и некоторых других веществ. К ним относятся овощи и фрукты, особенно красные, оранжевые и зеленые.

Также врач рекомендовал добавить в диету пророщенные зерна, цельнозерновые продукты, ненасыщенные жиры (например, оливковое и льняное масла, орехи и авокадо), легкоусвояемый белок из мяса птицы, кролика, морской рыбы.

До этого врач рассказала, что фиолетовые и красные фрукты и овощи помогают замедлить старение и снижают риск развития рака. Также антиоксидантами богаты шоколад, орехи и ягоды.

Ранее в Роскачестве рассказали, что дешевые сковороды с маркетплейсов небезопасны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами