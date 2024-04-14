Врачи спасли россиянина от боли, появившейся из-за рака четвертой стадии

Об этом сообщается на сайте тюменского медцентра «Медгород».

В 2021 году у жителя Тюмени выявили рак четвертой стадии. После химио-, химиолучевой терапии и двух операций пациента избавили от опухоли на шее.

Однако у него стали болеть плечо и шея, а также он потерял контроль над одной рукой. По словам пациента, днем он терпел боль, но чтобы уснуть, ему приходилось принимать обезболивающее.

Врачи убрали боль в плече при помощи блокады надлопаточного нерва, а для снятия ограничения амплитуды движения руки пациенту ввели в суставную сумку плеча препарат против воспаления и провели блокаду нервных окончаний.

«Далее высвободили нервные структуры из спаечного процесса. Это позволило уменьшить мышечное напряжение», — рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации «Медгорода» Татьяна Куцева.

На следующий день мужчина не испытывал боли, а подвижность руки частично восстановилась. Пациент сейчас не принимает обезболивающие и проходит реабилитацию.

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