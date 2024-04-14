Стало известно, как сахар повышает риск развития рака

Ученые из Национального университета Сингапура (NUS) обнаружили, что у людей (преимущественно женщин) с мутацией в гене BRCA2 химическое вещество, вырабатываемое при расщеплении сахара в организме, может повышать риск развития рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

В ходе исследования ученые проанализировали ДНК добровольцев с дефектными вариантами гена BRCA2, который связан с повышенным риском развития рака яичников и груди. Исследователи стремились выявить механизмы, запускающие онкогенез.

Оказалось, что клетки людей с дефектным BRCA2 были чувствительны к воздействию метилглиоксаля — побочного продукта гликолиза (метаболического процесса, который превращает глюкозу в энергию при расщеплении поступающего с пищей сахара). По словам ученых, накопление метилглиоксаля может повреждать ДНК и временно инактивировать определенные гены, предотвращающие развитие рака.

Исследование также показало, что у людей с преддиабетом или сахарным диабетом повышение уровня метилглиоксаля в организме способно увеличить вероятность появления онкологических заболеваний даже при условии нормального функционирования BRCA2.

По словам ученых, контролировать концентрацию метилглиоксаля в организме можно с помощью правильного питания и физической активности. Такие меры могут снизить риск развития рака у людей, изначально предрасположенных к этому заболеванию.

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