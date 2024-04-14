Описан эволюционный механизм возникновения ревности

Эволюционные механизмы ревности напрямую связаны с гендерными особенностями, об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Дарья Ведмицкая.

В ходе эволюции представительницы женского пола заботились о том, чтобы у их потомства была возможность расти и развиваться в комфорте, наследовать определенный социальный и экономический статус, обеспечение которых, традиционно, являлось мужским делом.

«Таким образом, женщины стали более чувствительны к эмоциональным изменам, в результате которых вероятность ухода партнера увеличивается. В то же время внимание мужчин было сконцентрировано на сексуальной верности женщин, так как это обеспечивало продолжение конкретного рода, наследования определенных качеств. В общем, мужчины не хотели растить и воспитывать чужих детей», – рассказала специалист.

Подробнее о том, какие люди более склонны к ревности, после какого возраста появляется склонность к патологической ревности, как с этим чувством справиться и почему ревность не связана с доверием — в интервью Ведмицкой «Газете.Ru».

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