Назван возраст, после которого люди склонны к патологической ревности

К патологической ревности склонны люди в возрасте от 30 лет. Патологическая ревность сама по себе не является диагнозом, однако может свидетельствовать о наличии психиатрического диагноза, об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Дарья Ведмицкая.

«Когда большинство переживаний в течение дня связаны с ревностью, то это признак патологии. Это могут быть мысли о неверности партнера, сомнения в правдивости его слов, отслеживание его местонахождения с помощью смартфона. Или если вы не можете сконцентрироваться на выполнении других дел, постоянно отвлекаясь на переживания, думаете о неверности своего партнера. Еще один признак патологической ревности: большинство ссор с партнером возникает именно на основе ревности», – описала психолог.

По ее словам, патологическая ревность, которая ухудшает жизнь и самого ревнивца, и сводит с ума его партнера, является одним из проявлений других психических расстройств. Какого именно, сможет сказать только психиатр после проведения диагностических мероприятий.

«Точно сказать о том, у многих ли людей существует склонность к патологической ревности, невозможно. Это связано с тем, что многие люди не обращаются за помощью специалистов, списывая все на экспрессивный характер возлюбленного. Однако, исходя из статистических данных, мы знаем о том, что склонны к подобного рода переживаниям люди в возрасте от 30 лет», – рассказала специалист.

Подробнее о том, какие люди более склонны к ревности, после какого возраста появляется склонность к патологической ревности, как с этим чувством справиться и почему ревность не связана с доверием — в интервью Ведмицкой «Газете.Ru».

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