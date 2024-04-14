Китайский ученый, ставивший опыты на детях, вернулся к работе

Китайский исследователь по имени Хэ Цзянькуй, которого осудили в КНР за нелегальный генетический эксперимент над детьми, вернулся к работе. Об этом пишет японская газета Mainichi Shimbun, которой ученый дал интервью.

С 2016 года Хэ занимался редактированием генома человеческих эмбрионов, пытаясь добиться ослабления влияния ВИЧ на организм человека путем искусственного «выключения» гена CCR5. Участницами эксперимента стали девочки-двойняшки Лулу и Нана, а также еще один ребенок. По словам Хэ, сейчас эти дети живут обычной жизнью и ходят в детский сад.

В 2018 году деятельность Хэ раскрыли: о своем эксперименте он ничего не рассказывал властям. Вскоре его осудили на три года тюрьмы, лишив университетских званий и бизнеса.

После освобождения ученый заявил, что хочет продолжить опыты над детьми, чтобы найти средство для излечения от болезни Альцгеймера и мышечной дистрофии Дюшенна. Как объяснил Хэ японским журналистам, для эксперимента он будет использовать «выброшенные» эмбрионы, придерживаясь местного и международного законодательства.

До этого ученые из медицинского колледжа Вагелоса при Колумбийском университете обнаружили, что редкая генетическая вариация гена под названием FN1 (фибронектин 1) может предотвращать развитие болезни Альцгеймера при наличии другого, предрасполагающего к заболеванию гена APOEe4.

Ранее исследователи нашли генетическую связь между депрессией и болезнями сердца.