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Ученые рассказали, как помочь женщине испытать оргазм

DailyMail: три способа помогут женщине достигнуть оргазма

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Shutterstock

Специалисты из Университетского колледжа Лондона рассказали, как вернуть женщинам приятные ощущения от секса и как помочь им испытать оргазм. Об этом сообщает новостной портал DailyMail.

Клитор – орган, который может стать менее чувствительным с возрастом из-за уменьшения притока крови к нервным окончаниям. Это может привести к легкой атрофии клитора и уменьшению удовольствия от секса. Чтобы не допустить этого, необходимо придерживаться некоторых правил. Например, специалисты советуют использовать секс-игрушки для достижения оргазма. Оргазмы могут помочь улучшить здоровье влагалища и вульвы, уменьшить стресс, улучшить сон и общее самочувствие.

«Удивительно, но чем чаще женщина испытывает оргазм, тем легче ей его достичь. Если вы новичок в использовании вибраторов или не хотите ничего вводить во влагалище, начните с устройства в виде пули. Они должны быть сделаны из силикона, стекла или металла, но не из желе, латекса или резины, которые могут вызвать молочницу», — отметили специалисты.

Также иногда женщины, особенно после 40 лет, испытывают проблемы с выделением смазки. В этом случае им может помочь смазка и препараты с содержанием эстрогена, при недостатке которого сексуальная функция женщин снижается.

Кроме того, специалисты советуют открыто обсуждать проблемы с партнером — это поможет найти новые пути получения удовольствия в паре.

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