Обнаружен предшественник развития рака

Исследователи из Тель-Авивского университета в Израиле совместно с зарубежными коллегами обнаружили важный предупреждающий знак, который может указывать на повышенный риск внезапного увеличения количества злокачественных клеток по всему организму. Ими была выявлена связь между развитием онкологических заболеваний и обострением сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов. Результаты исследования были представлены новостному порталу Pronews.gr.

Этот феномен был впервые замечен в 2013 году. Недавнее исследование позволило получить более подробную информацию об этом явлении. Сердце, в котором происходят патологические процессы, производит небольшие внеклеточные везикулы (sEV), которые способствуют развитию онкологии. Когда сердечные процессы нарушаются, количество этих везикул увеличивается, что способствует росту патологических клеток по всему организму и вызывает воспаление.

Ученые надеются, что понимание этих процессов позволит корректировать лечение и профилактику онкологии путем лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее были найдены гены, ответственные за долголетие.