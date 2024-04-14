Найдены гены, ответственные за долголетие

Ученые из университет Ювяскюля в Финляндии установили, что наличие генов, ответственных за более высокий уровень силы, также играют ключевую роль в долголетии и уменьшении рисков развития различных заболеваний. Результаты исследования были опубликованы в новостном портале Science Daily.

В исследовании приняли участие более 340 тыс. человек в возрасте от 40 до 108 лет. Авторы ориентировались на показатель силы хвата рук для оценки генетической предрасположенности к более высокой мышечной силе, выживаемости и уменьшению риска развития заболеваний.

Результаты показали, что более высокий показатель был связан со значительным снижением риска различных неинфекционных заболеваний и смертности. Участники с самым высоким показателем имели на 5–23% меньший риск развития заболеваний по сравнению с теми, у кого этот показатель был наименьшим.

Выводы этого исследования подчеркивают важность генетически обусловленной мышечной силы в защите организма от различных заболеваний. Однако влияние образа жизни на состояние здоровья и склонности к долголетию не менее сильно.

Ранее был описан эволюционный механизм возникновения ревности.