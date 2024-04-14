Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создан новый метод защиты региональных вин от подделок

FRI: разработан способ точной оценки разных сортов вина

close
100%
Depositphotos

Ученые из Университета Страны Басков в Испании представили новый метод надежного анализа характеристик вина. Это позволит точно отличать один сорт напитка от другого и доказывать его подлинность. Исследование опубликовано в научном журнале Food Research International (FRI).

Чтобы вино могло получить сертификат Защищенного обозначения происхождения (PDO), оно должно соответствовать определенным требованиям (географическим, производственным, физико-химическим, органолептическим и так далее).

В сотрудничестве с Каталонским институтом виноградарства и вина (INCAVI) и Институтом агропродовольственных исследований и технологий (IRTA) Университет Страны Басков разработал методологию органолептического анализа вин из 11 каталонских наименований по происхождению.

Новый способ включает протокол отбора дегустаторов для формирования оценочной комиссии. Исследовательской группе также удалось выбрать и достичь консенсуса по описательному профилю в соответствии со спецификациями каталонских PDO для различных типов вин.

По словам исследователей, их метод также можно адаптировать для анализа других продуктов защищенного географического наименования.

Ранее ученые воссоздали вкус и запах любимого вина древних римлян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами