Создан новый метод защиты региональных вин от подделок

Ученые из Университета Страны Басков в Испании представили новый метод надежного анализа характеристик вина. Это позволит точно отличать один сорт напитка от другого и доказывать его подлинность. Исследование опубликовано в научном журнале Food Research International (FRI).

Чтобы вино могло получить сертификат Защищенного обозначения происхождения (PDO), оно должно соответствовать определенным требованиям (географическим, производственным, физико-химическим, органолептическим и так далее).

В сотрудничестве с Каталонским институтом виноградарства и вина (INCAVI) и Институтом агропродовольственных исследований и технологий (IRTA) Университет Страны Басков разработал методологию органолептического анализа вин из 11 каталонских наименований по происхождению.

Новый способ включает протокол отбора дегустаторов для формирования оценочной комиссии. Исследовательской группе также удалось выбрать и достичь консенсуса по описательному профилю в соответствии со спецификациями каталонских PDO для различных типов вин.

По словам исследователей, их метод также можно адаптировать для анализа других продуктов защищенного географического наименования.

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