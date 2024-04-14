Ученые узнали, что снится птицам

Аргентинские ученые из Университета Буэнос-Айреса смогли воспроизвести примерное содержание сновидений птиц, проанализировать нейронную активность их мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Chaos.

Команда обнаружила, что возникающие в мозге спящей птицы наборы сигналов передаются в сирингеальные мышцы — голосовой аппарат животного. Это дает возможность собрать данные о мышечной активности птицы с помощью электромиографии, а затем воссоздать на их основе пение из птичьего сна.

Для пилотного эксперимента исследователи выбрали большую питангу — певчую птицу из семейства мухоловковых, распространенную в Южной Америке.

Изучив нейронные сигналы и движения голосовых мышц спящей питанги, ученые синтезировали ее пение и услышали характерную трель, которую бодрствующая птица издает во время конфликтов за территорию. Специалисты предположили, что пернатому приснилась какая-то ссора с сородичами.

«У нас больше общего с другими видами, чем мы обычно признаем», — отметивл ведущий автор исследвания Габриэль Миндлин.

Ранее ученые выяснили, что пение птиц изменится из-за климата.