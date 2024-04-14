Врачи спасли россиянина с «арбузным желудком»

Синдром «арбузного желудка» привел к постоянному кровотечению в ЖКТ у мужчины. Устранить его удалось с помощью горячего газа. Об этом врачи Нижневартовской ОКБ рассказали во «Вконтакте».

В течение нескольких лет пациент страдал от слабости и анемии. Врачи обнаружили у него гастрит с выраженной степенью воспаления. В Нижневартовске ему уточнили диагноз. Оказалось, что у мужчины синдром GAVE (сосудистая эктазия поверхностных вен антрального отдела желудка), известный как «арбузный желудок». При этом расширенные сосуды образуют полосы, похожие на арбузные.

«Заболевание характеризуется медленным, но постоянно продолжающимся капиллярным кровотечением из множества поверхностно расположенных сосудов. При первичном обследовании такая проблема может быть ошибочно диагностирована как воспаление. Однако благодаря постоянной научной работе и повышению квалификации врачей в нашем отделении нам удалось точно установить окончательный диагноз», — отметил заведующий эндоскопическим отделением Михаил Рыжиков.

Для лечения «арбузного» желудка врачи применили метод аргоноплазменной коагуляции, при котором кровоточащие сосуды прижигают воспламененным газом аргоном. После трех курсов коагуляции мужчина почувствовал себя лучше, его показатели крови пришли в норму.

Ранее врач рассказала, что неправильное питание не может привести к гастриту.