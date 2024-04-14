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Назван новый фактор риска гипертонии

Health: недосып повышает риск гипертонии, особенно у женщин

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Недостаток сна может повысить риск гипертонии на 11%. Особенно уязвимы женщины и люди моложе 60 лет. Об этом сообщает Health.

Ученые объединили данные 16 исследований, опубликованных в период с 2000 по 2023 год. В них приняли участие более миллиона людей из шести стран, за которыми исследователи наблюдали в течение 2-18 лет. Возраст пациентов варьировался от 35 до 60 лет.

Сон менее семи часов в сутки повышал риск гипертонии на 7%, а менее пяти часов — на 11%. У женщин, которые спали менее семи часов, риск был на 7% выше по сравнению с мужчинами.

Неясно, влияет ли недостаток сна на гипертонию прямо или косвенно. Возможно, что недосып более характерен для для людей с вредными привычками, либо он вызывает сонливость и мешает людям контролировать свои активность и питание.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют взрослым в возрасте 60 лет и младше стремиться спать не менее семи часов в сутки, в возрасте от 61 до 64 лет — от семи до девяти часов, а людям 65 лет и старше — семь или восемь.

Ранее ученые назвали причину полумиллиона летальных случаев из-за инсульта.

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