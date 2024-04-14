Стало известно, сколько шагов в день защитят от ожирения при «плохой генетике»

Исследование показало, что людям с более высоким генетическим риском ожирения может требоваться больше шагов для контроля веса, чем остальным людям, — около 11 тысяч в день. Об этом сообщает Health.

Ученые проанализировали данные более чем трех тысяч человек европейского происхождения. Средний возраст составил 53 года, они не страдали ожирением и в течение 5,4 лет носили трекер для отслеживания активности.

В дополнение к данным трекера активности исследователи рассчитали показатель полигенного риска участников (PRS) — меру генетического риска заболевания, в данном случае ожирения. При этом учитывается вклад большого количества генов.

Ожирение развилось у 13% людей из группы самого низкого генетического риска и 43% из группы самого высокого риска. В среднем участники проходили 8326 шагов каждый день. Людям с самым низким риском ожирения было достаточно 5080 шагов в день, чтобы минимизировать риск набора веса. А людям с самым высоким риском для этого было нужно проходить 11 тысяч шагов.

Ученые отметили, что вместо ходьбы можно выбрать тренировки, например, высокоинтенсивные интервальные (ВИИТ). Они позволяют сжечь много калорий за меньшее время, чем нужно для прогулки.

Ограничением исследования было то, что его участники были в основном белыми женщинами. Однако оно не только показало, что со своим наследственным риском можно бороться, но и нашло конкретный объем необходимой активности. Это поможет разработать персонализированные рекомендации для похудения.

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