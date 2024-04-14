Растительное мясо может повышать риск проблем с сердцем

Веганское мясо на растительной основе могут увеличивать риск диабета и проблем с сердцем. Об этом сообщает Daily Mail.

Новое исследование с участием 89 сингапурцев показало, что у людей с высоким содержанием растительного мяса в диете выше высокий уровень сахара в крови, чем у тех, кто ест обычное мясо. Это может повышать вероятность развития сердечных заболеваний и диабета в будущем.

Предыдущие исследования показали, что увеличение доли растительных продуктов в диете может снизить риск развития диабета на 25%. Однако растительное мясо часто содержит много углеводов и мало белка по сравнению с обычным мясом. Такой состав не позволяет отнести его к здоровым продуктам.

Еще одна опасность растительного мяса — это соль, содержание которой в веганских котлетах выросло с 2019 года. Исследование 2022 года, проведенное в Австралии, показало, что одна порция растительного мяса содержала более 2000 мг соли. Это практически суточная норма для взрослого человека. Доказано, что регулярное злоупотребление солью повышает риск гипертонии.

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