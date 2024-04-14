Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван овощ, повышающий женское либидо

The Conversation: свекла может повысить либидо у мужчин и женщин

close
100%
Depositphotos

Свекла снижает давление, улучшает здоровье сосудов и может способствовать улучшению сексуальной жизни. Об этом сообщает The Conversation.

Диетологи относят свеклу к суперфудам, в основном за высокое содержание витаминов B и C, минералов, клетчатки и антиоксидантов. В организме нитраты из свеклы превращаются сначала в нитриты, а затем в оксид азота — вещество, которое помогает расширять кровеносные сосуды, уменьшать воспаление в стенке сосудов и снижать давление. Оксид азота также вырабатывается при потреблении рукколы и шпината.

Есть научные доказательства того, что свекольный сок может снизить систолическое артериальное давление (первое число в показателе тонометра) на 2,73–4,81 мм рт. ст. при гипертонии. Это снижение сравнимо с эффектом, наблюдаемым при приеме некоторых лекарств.

Исследования показывают, что регулярное употребление свеклы может немного повысить либидо у мужчин и женщин, вероятно, за счет усиления кровообращения.

Некоторые эксперименты подтвердили пользу свеклы для бегунов, пловцов и велосипедистов — всех, для кого важна выносливость.

В исследованиях рассматривались различные формы пищевых продуктов на основе свеклы: сок, пищевые добавки, сырая свекла. Большинство методов приготовления существенно не изменяют уровень антиоксидантов, исключение — готовка в скороварке.

Ранее ученые рассказали, как помочь женщине испытать оргазм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами