Врач рассказала, как полный мочевой пузырь влияет на измерение кровяного давления

Измерение артериального давления с наполненным мочевым пузырем может исказить результат. Об этом «Газете.Ru» рассказала кардиолог, медицинский эксперт ИНВИТРО Полина Концедайло.

«Чаще всего пациенты ошибаются с выбором манжеты, когда ее размер не соответствует объему плеча. Также неправильное ее накладывание, например поверх одежды может исказить результаты измерения на 10-50 мм рт. ст., как в сторону завышения, так и занижения. Важна и подготовка к измерению: за 30 минут до исследования необходимо исключить физические нагрузки, курение, продукты с кофеином. Также не следует измерять артериальное давление с полным мочевым пузырем», — рассказала врач.

Кардиолог добавила, что многие модели современных электронных тонометров оснащены индикатором движения и неправильного наложения манжеты. Они позволяют минимизировать неточности измерения. Индикатор аритмии подойдет пациентам с нарушениями сердечного ритма, а со звуковым сопровождением — людям со сниженным зрением.

«Измерение артериального давления проводят в положении сидя, с опорой для спины, предплечье должно лежать на столе, на уровне сердца. Не следует скрещивать ноги, наклоняться вперед. Также во время исследования не рекомендуется разговаривать. Нижний край не надутой манжеты должен быть на два-три сантиметра выше локтевого сгиба, между плечом и манжетой должен проходить один палец», — подчеркнула врач.

Первое измерение проводят на обеих руках, чтобы определить, на какой руке артериальное давление выше. В дальнейшем измерения производятся на этой руке. Рекомендовано сделать три измерения с интервалами в одну-две минуты и зафиксировать среднее арифметическое из двух последних измерений.

Ранее врач рассказала, как выбрать правильную манжету для тонометра.