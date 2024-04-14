проект

>

Врач рассказала, как полный мочевой пузырь влияет на измерение кровяного давления

Кардиолог Концедайло: полный мочевой может исказить измерение кровяного давления

close
100%
Depositphotos

Измерение артериального давления с наполненным мочевым пузырем может исказить результат. Об этом «Газете.Ru» рассказала кардиолог, медицинский эксперт ИНВИТРО Полина Концедайло.

«Чаще всего пациенты ошибаются с выбором манжеты, когда ее размер не соответствует объему плеча. Также неправильное ее накладывание, например поверх одежды может исказить результаты измерения на 10-50 мм рт. ст., как в сторону завышения, так и занижения. Важна и подготовка к измерению: за 30 минут до исследования необходимо исключить физические нагрузки, курение, продукты с кофеином. Также не следует измерять артериальное давление с полным мочевым пузырем», — рассказала врач.

Кардиолог добавила, что многие модели современных электронных тонометров оснащены индикатором движения и неправильного наложения манжеты. Они позволяют минимизировать неточности измерения. Индикатор аритмии подойдет пациентам с нарушениями сердечного ритма, а со звуковым сопровождением — людям со сниженным зрением.

«Измерение артериального давления проводят в положении сидя, с опорой для спины, предплечье должно лежать на столе, на уровне сердца. Не следует скрещивать ноги, наклоняться вперед. Также во время исследования не рекомендуется разговаривать. Нижний край не надутой манжеты должен быть на два-три сантиметра выше локтевого сгиба, между плечом и манжетой должен проходить один палец», — подчеркнула врач.

Первое измерение проводят на обеих руках, чтобы определить, на какой руке артериальное давление выше. В дальнейшем измерения производятся на этой руке. Рекомендовано сделать три измерения с интервалами в одну-две минуты и зафиксировать среднее арифметическое из двух последних измерений.

Ранее врач рассказала, как выбрать правильную манжету для тонометра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами